Tankstellen-Überfall: Adidas-Mann lief allen davon

Die Beschreibung liest sich, als hätte da jemand auf dem Weg ins Fitness-­Studio noch einen Boxenstopp an der Tanke eingelegt: etwa 1,80 Meter groß, muskulös, bekleidet mit einem schwarzen Adidas-Trainingsanzug und Sportschuhen. So tauchte der Unbekannte am Montag in der Früh gegen 2 Uhr in der OMV-Tankstelle in Wörgl (Bez. Kufstein) auf. Plötzlich zog er aus seinem blauen Rucksack eine Pistole, bedrohte damit den Angestellten im Verkaufsraum.

Sportlicher Täter zu Fuß auf der Flucht

Es ging alles blitzschnell: Der Adidas-Mann nahm zwei Kassen und Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der sportliche Räuber zu Fuß, in der Finsternis verlor sich seine Spur, eine groß angelegte Fahndung der Polizei blieb bis Redaktionsschluss erfolglos.

Hinweise auf den Tankstellen-Räuber, der mit einer Sturmhaube maskiert war, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.