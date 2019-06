Wattens. Ein noch Unbekannter überfiel Mittwochnacht eine Tankstelle in der Bahnhofstraße Wattens (Bez. Innsbruck-Land). Laut Polizei soll der vermummte Täter die Angestellten mit einem "übergroßen Messer" bedroht und Geld gefordert haben. Der Räuber konnte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Neubaugasse bzw. in Richtung Osten fliehen.

Fahndung

Der Täter war rund 1,70 Meter groß, ein südländischer Typ und sprach mit türkischem Akzent. Er war schlank und trug eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke der Marke Adidas und graue Schuhe mit weißer Sohle. Der Mann war außerdem mit einem schwarzen Schal und einer schwarzen Haube vermummt. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.