Tödlicher E-Bike-Unfall in Tirol

Bach. Ein 56-Jähriger ist am Donnerstag in Bach in Tirol (Bezirk Reutte) bei einer Tour mit seinem E-Bike tödlich verunglückt. Der Mann dürfte laut Polizei bei einer Abfahrt zu Sturz gekommen und dann über eine Böschung rund 80 Meter abgestürzt sein.

Der 56-Jährige wurde im Zuge einer Suchaktion Freitagfrüh in einem Steilhang gefunden. An dem Einsatz waren die Bergrettungen von Elbigenalp und Imst sowie die Freiwillige Feuerwehr beteiligt.