Tote Kuh: Cobra brauchte 7 Schüsse

Erregung im Netz, weil die Cobra für den Abschuss einer Kuh ­etliche Versuche benötigte.

„Normale“ Polizei­beamte haben beim Dienstgebrauch ihrer Waffe im Einsatz eine Trefferquote von gerade einmal 20 Prozent, wie Untersuchungen ergeben haben. Dass Mit­glieder des Sondereinsatzkommandos Cobra offenbar auch nicht viel treffsicherer zu sein scheinen, ist da­gegen neu. Sieben Schüsse ­sollen sie in Matrei am Brenner gebraucht haben, um ­eine ausgebüxte Kuh kampfunfähig zu machen. In den sozialen Medien wird dies heftig diskutiert und die ­Cobra kritisiert.

Video zum Thema: Polizei erschießt Amok-Kuh Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Wie berichtet, war die Kuh auf dem Weg zum Schlachter geflüchtet. Sie hatte ihren Begleiter (32) überrannt und zeitweise die ÖBB-Zuggleise blockiert. Im Video eines Anrainers sind die sieben Polizeischüsse auf die Kuh dokumentiert. Tierschützer protestieren inzwischen vehement gegen die Polizei.