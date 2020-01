Eine Gruppe junger Männer aus Deutschland feierte im Zillertal eine „Hüttenparty“ mit kuriosem Ende.

Auf der Alm, da gibt’s ka Sünd – und keinen Genierer, wenn die Sex-Spielchen dann doch nicht so ganz wie am Schnürchen klappen: So kam jedenfalls eine Gruppe junger Männer auf einer Ferienhütte in Rohrberg im Skigebiet Zillertal Arena nach einer heftigen Après-Ski-Party in der Nacht auf Samstag auf die haarsträubende Idee, Polizei und Feuerwehr zu alarmieren, weil sich einer der Urlauber in einer extremen Notlage befinden würde.

© Zoom.Tirol

Genaueres war zunächst nicht herauszubekommen. Doch dass die Einsatzkräfte gerufen worden waren, weil einer der Burschen im Suff den Schlüssel für die Handschellen, die ihm angelegt worden waren, verloren hatte, und er so am nächsten Tag nicht auf die Piste könne – damit hatten Polizei und Feuerwehr nicht gerechnet.

© Zoom.Tirol

Die Florianis erwiesen sich jedenfalls nicht als Spielverderber und befreiten den Bondage-Jünger eine halbe Stunde nach Mitternacht in wenigen Minuten (während sich alle anderen das Lachen verkniffen) mit einem Bolzenschneider. Die Rechnung für den Einsatz könnte der illustren Runde zugestellt werden.