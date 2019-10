Trickdiebe: Juwelier in Tirol bestohlen

Landeck. Zwei Trickdiebe haben am Montagnachmittag in einem Juweliergeschäft in Landeck Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein Pärchen ließ sich Schmuck zeigen und verwickelte die Verkäuferin sehr professionell in ein Gespräch. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Der Mann soll 1.80 Meter groß sein und korpulent. Er trägt kurze schwarze Haare, sein Alter wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Die Frau sei 1.65 Meter groß und trug ihre schwarzen, langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie sprach gebrochenes Deutsch und Englisch, hieß es.