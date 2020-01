VIP-Zelt in Kitzbühel eingestürzt

Der Feuerwehr wurde eine "eingeklemmte Person" gemeldet.

Schrecksekunde in Kitzbühel. Nur wenige Tage nach dem Hahnenkamm-Spektakel ist im Nobel-Skiort ein VIP-Zelt eingestürzt. Die Feuerwehr wurde gar wegen einer "eingeklemmten Person" alarmiert. Sofort rückten die Florianis aus. Auch ein Notarzthubschrauber war zur Stelle. Ob sich unter den Trümmern tatsächlich ein Mensch befand, war zunächst unklar.

© ZOOM.Tirol

Das sind aber nicht die einzigen Probleme in Tirol. Die Zugstrecke zwischen Kirchberg in Tirol und Kitzbühel war am Freitag gesperrt. Auch hier war ein Feuerwehreinsatz im Gange.