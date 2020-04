Verbotene Sprotztour: Navi führte Lenker auf Holzweg

Ein Fahrer landete dank seinem Navi im Wald: Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug bergen.

Tirol. Der 24-Jährige befuhr am Dienstag einen Forstweg in Fritzens talwärts. Er folgte dem Weg anhand seines Navis so lange, bis ein umgestürzter Baum den Weg versperrte. Dann versuchte er, auf einem weiteren schmalen Forstweg talwärts zu kommen, blieb aber mit seinem Auto im steilen Gelände stecken. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen des Covid-Maßnahmengesetzes, aufgrund seines Wohnsitzes im westlichen Mittelgebirge hätte er sich nicht in Fritzens aufhalten dürfen.