Von PKW angefahren: Fußgängerin schwer verletzt

Imst. Eine 25-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Imst in Tirol von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte die Frau eine Straße überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 89-Jährigen kam. Die 25-Jährige wurde zunächst mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert, musste dann jedoch in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.