Wanderer von Felsbrocken getroffen

Brandberg. Ein 39-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Wanderung auf den "Brandberger Kolm" bei Brandberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) von einem Felsbrocken am Arm getroffen worden. Der Deutsche kam dadurch vom Weg ab, stürzte und zog sich Platzwunden am Kopf zu.

Der Mann war mit seiner Freundin in Serpentinen einen felsigen Steig in Richtung Gipfel gegangen, berichtete die Polizei. Rund 50 Meter unterhalb des Gipfels brach dann der Felsbrocken aus.

Die Freundin setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.