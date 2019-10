Warnung: Betrügerische Telefonanrufe nehmen zu

Innsbruck. Die Tiroler Polizei hat am Freitag vor Anrufen mit betrügerischer Absicht gewarnt. Mehrere Pensionisten in Innsbruck seien bereits am Festnetz oder am Handy kontaktiert worden. Die Anrufer gaben sich dabei als gute Bekannte oder Verwandte aus und versuchten, den potenziellen Opfern für z.B. einen Wohnungskauf ein kurzfristiges Darlehen herauszulocken.

Meistens fragen die Unbekannten nach hohen Bargeldbeträgen, Goldmünzen, Schmuck oder Wertgegenständen, warnte die Exekutive. Zudem sei derzeit auch die "Polizei-Trick-Betrugsmasche" im Umlauf. Dabei geben sich Anrufer als Polizisten aus und täuschen den Unfall eines nahen Angehörigen vor, um Wertgegenstände herauszulocken.

Oft würden die Täter auch behaupten, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und nun in Haft sei. Unter dem Vorwand, dass die Haftpflichtversicherung abgelaufen sei, wird dann die sofortige Bezahlung eines größeren Bargeldbetrags als Kaution gefordert. Zur Untermauerung der Geschichte seien teilweise während des Telefonats im Hintergrund weinerliche Frauenstimmen zu hören, bei denen es sich um die angebliche Angehörige handeln soll.



Die Landespolizeidirektion Tirol riet dringend zu erhöhter Aufmerksamkeit. Bei Zweifeln an der Erzählung sollte keinerlei Hilfe geleistet und unverzüglich Anzeige bei der Polizei erstattet werden.