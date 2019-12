Wegen Grippewelle: Schule schließt vorübergehend

Weil in einer Volksschule in Igls (Bezirk Innsbruck-Land) mehr als die Hälfte der 119 Schüler an Grippe erkrankt sind, bleibt die Schule bis Montag geschlossen.

Innsbruck. Zudem sind sechs Lehrer von der Influenza betroffen, teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. "Die Gesundheit hat stets oberste Priorität", sagte der Tiroler Bildungsdirektor, Paul Gappmaier. Man habe sich deshalb zu dieser Maßnahme entschlossen. "Seit letzter Woche wurden in Tirol Influenza-Viren nachgewiesen", berichtete Anita Luckner-Hornischer, Impfexpertin des Landes. "Um sich und das Umfeld bestmöglich zu schützen, gilt es, eine Grippe-Impfung in Anspruch zu nehmen", empfahl sie.