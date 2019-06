Weitere tote Katzen gefunden: Zwei Verdächtige geschnappt

Nach dem Fund von sechs toten Katzen in einer Leder-Umhängetasche im Bereich eines Bachbettes im Osttiroler Dölsach Montagabend hat die Polizei zwei Verdächtige - einen 76-Jährigen und eine 72-Jährige - ausgeforscht. Sie sollen nicht nur jene sechs Katzen dort entsorgt haben, sondern auch weitere sieben Artgenossen, die am Freitag in zwei verschlossenen Hausmüllsäcken gefunden wurden.

Die 72-Jährige sei bereits teilweise geständig, berichtete die Exekutive am Samstag. Die beiden Personen wurden von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Tierquälerei auf freiem Fuß angezeigt. Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz wurden übrigens noch sechs weitere, im Wohnhaus der Verdächtigen befindliche Katzen beim Tierschutzverein Lienz untergebracht.