Beide fuhren weiter, ohne sich um 24-Jährige zu kümmern

Eine 24-jährige Niederländerin ist Mittwochabend in Going (Bezirk Kitzbühel) auf einer Rodelbahn gestürzt, nachdem sie ein unbekannter Rodler von hinten angefahren hatte. Als sie am Boden lag, fuhr noch ein weiterer, nachkommender Sportler gegen die verletzte Frau. Keiner der beiden hielt laut Polizei an oder kümmerte sich um sie. Die 24-Jährige wurde von der Pistenrettung geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.