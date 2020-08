Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem Schlusswort bei den Angehörigen.

Im Prozess nach dem Fünffachmord in Kitzbühel haben sich die Geschworenen am späten Mittwochnachmittag zur Beratung zurückgezogen. Der Angeklagte hatte sich zuvor in seinem Schlusswort bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt. "Es tut mir unendlich leid", meinte der 26-Jährige am Ende des Prozesses.