Innsbruck/Kitzbühel. Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel im Oktober des vergangenen Jahres hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 26-jährigen Angeklagten begonnen. Der Einheimische soll seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin, ihre Eltern (Vater 59, Mutter 51), ihren Bruder (23) und einen Freund (24) der 19-Jährigen erschossen haben.

Hintergrund der Tat soll die Beendigung der mehrjährigen Beziehung durch die 19-Jährige im Juli 2019 gewesen sein. Die Waffe samt Munition hatte der 26-Jährige aus dem Safe seines im Ausland lebenden Bruders. Nach der Tat stellte sich der Angeklagte. Er fuhr zur Polizeiinspektion Kitzbühel, übergab dort den Beamten die Tatwaffe und erklärte, dass er soeben fünf Menschen getötet habe.

Die Untersuchungen der Polizei, insbesondere die Spurenauswertung, bestätigten das Geständnis des jungen Mannes, sagte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Er soll zum Tatzeitpunkt zwischen 0,6 und 1,65 Promille gehabt haben, erklärte die Staatsanwältin.

Es sei eine "außergewöhnliche Tat", meinte die Verteidigerin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Anders als von den Medien dargestellt, handle es sich aber nicht um eine reine Tat aus Eifersucht. "Es ist viel komplexer", sagte die Rechtsanwältin. Ihr Mandant sei sehr wohlbehütet aufgewachsen. Trotzdem habe er nie gelernt seine emotionalen Bedürfnisse zu artikulieren. Er habe einen großen Wunsch nach Stabilität gehabt, zitierte die Verteidigern aus dem psychiatrischen Gutachten.

In der Nacht vor der Tat sei es dann schließlich in einem Nachtclub zu dem schicksalhaften Aufeinandertreffen zwischen der 19-Jährigen und dem Angeklagten gekommen. Er habe sie zurückgewinnen wollen, sie wollte jedoch nicht. "Er fühlte sich von seiner ehemaligen Freundin und ihrer Familie verraten und abgewiesen", sagte die Verteidigerin.

Angeklagter bekannte sich schuldig

Der 26-jährige Angeklagte im Prozess nach dem Fünffachmord in Kitzbühel im Oktober des vergangenen Jahres hat sich am Mittwoch vor dem Geschworenengericht schuldig bekannt. Fragen zur Tat selbst wollte der Beschuldigte aber nicht beantworten. Der 26-Jährige schilderte vor Gericht die Nacht vor der Tat, wie er in dem Nachtlokal auf seine ehemalige Freundin getroffen war und dass er ein Gespräch mit ihr geführt hatte. Auch, dass er vor der Tat bereits zwei Mal beim Haus der 19-Jährigen und ihrer Eltern war und dort mit ihr selbst und ihrem Vater gesprochen hatte, erzählte der Beschuldigte. Dann habe er die Waffe seines Bruders geholt und sei ein drittes Mal zum Haus der Opfer gefahren. "Mehr will ich dazu jetzt nicht mehr sagen", meinte der 26-Jährige mit brüchiger Stimme. "Das erlebe ich jede Nacht beim Schlafen, das ist schlimm genug", sagte er. Es dauere jeden Abend zwei bis vier Stunden, bis er einschlafen könne, weil er immer die Bilder der Tat vor seinem geistigen Auge sehe. "Wenn ich die Augen schließe ..." Vor Gericht wird deutlich, dass der Angeklagte von Liebeskummer besessen war. Es wurde im Saal zwei mal emotional. Der Angeklagte sagte: "Wenn ich die Augen schließe, sehe ich wie ich Nadines Freund Florian die Waffe an den Kopf setze." Dann weinte er im Gericht, brach zusammen und holte Taschentuch aus der Hosentasche. Aber wirklich Reue zeigt er nicht. Warum es zu der Tat kam und warum er die gesamte Familie erschossen hatte, könne er sich selbst nicht erklären. "In der Nacht ist einfach alles zusammengekommen. Niemand konnte etwas dafür. Ich hatte einen Tunnelblick. Es hat niemand verdient, dass man ihn umbringt", sagte der Angeklagte unter Tränen. Er würde sich wünschen, dass ihn jemand aufgehalten hätte in jener Nacht, beteuerte der Kitzbüheler. Angeklagter zurechnungsfähig Der wegen fünffachen Mordes angeklagte 26-jährige Kitzbüheler war zum Tatzeitpunkt laut der Psychiaterin Adelheid Kastner zurechnungsfähig. Es gebe keinen Hinweise auf eine Geisteserkrankung, keine Minderbegabung und auch eine Schädeluntersuchung des Beschuldigten habe keinen relevanten Befund ergeben, meinte die Psychiaterin beim Vortrag ihres Gutachtens. Die Alkoholisierung des 26-Jährigen dürfte zum Tatzeitpunkt bei etwa 0,83 Promille gelegen haben. Dadurch und durch seine Fähigkeit ihm Tatzeitraum logisch und stringent zu denken, könne auch eine alkoholbedingte Beeinträchtigung ausgeschlossen werden, so Kastner. Auch die Diabeteserkrankung des Angeklagten und ein möglicher Überzucker können nicht zu der Tat geführt haben. "Kein Überzucker dieser Welt führt dazu, dass man Menschen attackiert", meinte die Psychiaterin. Der Beschuldigte habe jedoch ein "ausgeprägtes Bedürfnis, seinen Platz bei jemanden zu finden", erklärte Kastner. Die Beziehung zu seiner Ex-Freundin sei einer der wesentlichsten stabilisierenden Faktoren in seinem Leben gewesen. Als er dann von der 19-Jährigen und ihrer Familie abgewiesen wurde, sei sein gesamtes Beziehungsgeflecht zusammengebrochen. Dennoch habe der Angeklagte gewusst was er tut und er hätte anders handeln können. "Er ist völlig normal. Es gibt keine psychiatrische Diagnose und das mag vielleicht für viele das Erschreckendste sein", sagte die Psychiaterin, die trotzdem meinte, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass er nochmals eine derartige Tat begehen würde.

