Ischgl-Klage: Jetzt spricht die Witwe eines Corona-Opfers

Tausende Skifahrer aus aller Welt infizierten sich im März in Ischgl – jetzt startet Klagsflut.

Hannes Schopf († 73) starb am 10. April 2020. Der frühere Chefredakteur der Furche ist einer von 30 Toten, die sich in Ischgl mit Corona infizierten. Seine Hinterbliebenen klagen die Repu­blik. „Ich erwarte mir, dass die Behörden, vor allem in Tirol, verantwortlicher gehandelt hätten. Jeder Mensch macht Fehler, man hat damals nicht gewusst, wie sich die Situation entwickeln wird. Aber die Tiroler Behörden haben danach nur gesagt: Wir haben alles richtig gemacht“, sagt Witwe Sieglinde Schopf zu ­ÖSTERREICH.

Vier Musterklagen brachte der Verbraucherschutzver­ein (VSV) in Zusammenhang mit den Corona-Infektionen in Ischgl ein. Im Fall Hannes Schopf geht es um 100.000 Euro für die Familie.

Fall 2: Ein deutscher Tourist, der ewig mit den Folgeschäden leben wird müssen (auch 100.000 Euro).

Fall 3: „Ein italienischer Handelsvertreter, der nur wenige Stunden lang im März im Paznauntal verbrachte“, sagt Peter Kolba, Chef des VSV zu ÖSTERREICH. Er fordert 45.000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer.

Fall 4: Ein weiterer deutscher Tourist, der immer noch auf Reha ist. 70.000 Euro soll er für die für Heilungskosten bekommen.

6.000 Betroffene

Der VSV startet diese vier Musterprozesse. Eigentlich meldeten sich aber 6.000 Betroffene aus 45 Staaten bei der Or­ganisation. Von 1.000 habe man die Vollmacht zu klagen. Dafür wird ein Prozessfinanzierer gesucht.

Witwe Sieglinde Schopf: „Vielleicht ist diese Klage eine kleine Beruhigung. Mich belastet der Tod meines Mannes sehr und immer wieder. Ich habe mich nicht verabschieden dürfen. Wir haben uns das letzte Mal berührt, als er am 7. März weggefahren ist.“