Katze lief von Wien bis nach Tirol: Wiedervereint

In der Gemeinde Hochfilzen im Bezirk Kitzbühel wurde eine Tiroler Familie Zeuge eines wahren Katzenabenteuers, das selbst die kühnsten Vorstellungen übertrifft. Wochenlang kümmerte sich die Familie um eine streunende Katze, die plötzlich in ihrem Leben auftauchte. Doch das Erstaunliche dabei: Diese mysteriöse Fellnase hatte eine erstaunliche Reise hinter sich.

Katze kam aus Wien

Alles begann, als Daniel Kandler, Mitglied dieser tierlieben Familie, eines Abends vor dem Fernseher saß und eine unbekannte Katze ihn aus großen Augen anschaute. Die Katze mit einem markanten schwarzen Fleck auf ihrer Nase tauchte erneut auf und fand diesmal Unterschlupf in der Badewanne.

Nachfragen in der Nachbarschaft führten zu keinerlei Erkenntnissen über die Herkunft des Streuners. Dennoch schien die Katze in einem guten Zustand zu sein, und da in der Siedlung viele Katzen lebten, machte sich die Familie nicht allzu viele Gedanken darüber.

Erst kürzlich brachten die Tiroler die Katze zu einer Tierärztin, die einen Chip entdeckte und auslas. Die Enthüllung war schockierend: Die Katze namens Nissa-Koshka war seit dem 27. Juni in Wien vermisst worden.

Einen Tag später brachen Daniel Kandler und sein Sohn Luca zusammen mit Nissa-Koshka zu einer Reise in den 20. Bezirk von Wien auf, um Medina wieder mit ihrer geliebten Katze zu vereinen.