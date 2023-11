Mädchen (11) bei Schlepplift-Unfall schwer verletzt

Ein Skifahrer hatte den Halt verloren und die Elfjährige gerammt.

Im Zuge eines Unfalles bei einem Schlepplift am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist ein elfjähriges Mädchen am Montag schwer verletzt worden. Ein unbekannter Skifahrer hatte den Halt verloren und war talwärts gerutscht. Er rammte die elfjährige Polin, die ebenfalls stürzte und mit dem Kopf voraus talwärts rutschte. Sie rammte wiederum einen 24-jährigen Deutschen, der seitwärts aus dem Lift fiel. Der Unfallverursacher wurde noch nicht ausgeforscht.

Die Polizei bittet um Hinweise durch etwaige Zeugen. Die Elfjährige war nach dem Zusammenstoß mit dem Deutschen noch weiter gerutscht, bevor sie liegen blieb. Sie wurde schwer an Rücken und Oberschenkel verletzt. Der Rettungshubschrauber flog sie in die Innsbrucker Klinik, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.