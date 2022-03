Medien-Hype um Skifahrer, der von Gondel abstürzte

Selbst die Alpinpolizei staunte: So etwas hatte man in Tirol noch nicht erlebt.

Tirol. Wie von ÖSTERREICH berichtet, passierte der spektakuläre Unfall an der Schatzbergbahn in Wildschönau beim Ausfahren aus der Talstation: Ein 28-jähriger Skitourist aus Neustadt an der Waldnaab nahe Regensburg verpasste den Einstieg in die Gondel, hielt sich aber mit beiden Händen außen an der Kabine fest und fuhr als „blinder Passagier“ los. Mitarbeiter der Bahn drückten sofort den Not-Stopp, doch die Gondel blieb erst nach 41 Metern stehen, der Bayer stürzte aus sieben Metern in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Alle bayerischen Medien berichteten über den außergewöhnlichen Vorfall.