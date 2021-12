Mit Pick-up Freundin (49) totgefahren

Er selbst kann sich die Geschehnisse nicht erklären, die Hinterbliebenen glauben, dass es Absicht war.

NÖ. Es geht um den Todesfall der 49-jährigen Sonja K. aus dem Bezirk Korneuburg, die Ende November, am Tag vor dem Lockdown, an einer Tankstelle in Eibesbrunn zu Tode kam. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, ein Hufschmied (55), der an diesem Abend mit ihr im Protz-Pick-up auf dem Heimweg von einem Reiterstall war. An der Tankstelle blieben sie stehen. Beide sollen betrunken gewesen sein.

Er kann sich an nichts erinnern: Sie sei aus dem noch fahrenden Auto gesprungen, um etwas zu trinken zu besorgen, dann „hat sie mich vielleicht geärgert und sich am oder unterm Auto versteckt, als ich wegfahren wollte“.

Er selbst habe nichts mitbekommen. Nach der Tat und als Zeugen auftauchten, fuhr er davon. Später stellte sich Peter S., für den die ­Unschuldsvermutung gilt, selbst. Am Montag zeigte der Mann, gegen den auf freien Fuß und gegen eine Kaution von 25.000 Euro wegen Mordes ermittelt wird, wie sich die Ereignisse abgespielt haben könnten. Mutter und Tochter des Opfers sind indes überzeugt, dass es ein Verbrechen war.