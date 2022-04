Mord an Ehefrau nach Streit

Mord nach Streit, aber Motiv im ''höchstpersönlichen Lebensbereich'' bleibt Rätsel.

Tirol. Das mit Spannung erwartete Ergebnis der Obduktion kam am Montagnachmittag, die Fragen zu dem rätselhaften Mord mit anschließendem Freitod des Täters aber bleiben. Was genau hat die Situation in dem Einfamilienhaus von Albert (70) und Aloisia K. (68) am Lucknerweg in Schwendt bei Kitzbühel derart eskalieren lassen, dass sie in einer Tragödie endete?

Schon das Leben von Albert K., dem ­mutmaßlichen Mörder, erscheint rätselhaft. Seit 2006 firmierte der Tiroler als CEO eines Unternehmens in Nigeria, der Telemit International LTD mit Sitz in Lagos. Der Geschäftszweck ist nebulös, Transaktionen sind nicht ersichtlich, der Status lautet auf „inaktiv“.

Polizei hüllt sich über Motiv in Schweigen

Albert K. soll seine Ehefrau nach einem heftigen Streit zunächst erdrosselt haben. Anschließend flüchtete der 70-Jährige. Bei sich trug er eine Schusswaffe, die nach bisherigen Ermittlungen mit der Tat jedoch nichts zu tun hatte.

Kurz nach dem Mord an der Gattin wurde auch der Geschäftsmann entdeckt. In einem Waldstück abseits einer Bundesstraße Richtung Kirchdorf hatte sich Albert K. erhängt.

„Das Motiv liegt im „höchstpersönlichen Lebensbereich“, sagte die ­Polizei und ließ damit bewusst vieles offen. Das Geheimnis nehmen die Eheleute wohl mit ins Grab.