Polizist schießt sich in den Oberschenkel

Innsbruck. Ein 25-jähriger Tiroler Polizist ist Dienstagnachmittag durch einen Schuss aus seiner eigenen Dienstpistole schwer am rechten Oberschenkel verletzt worden. Der junge Beamte hatte nach Abschluss eines Einsatztrainings in Innsbruck-Pradl eine Funktionsüberprüfung des Holster durchgeführt. Dabei löste sich unbeabsichtigt ein Schuss. Das Projektil ging durch den Holster und traf den Polizisten am Oberschenkel.

Kollegen leisteten Erste Hilfe, ein Notarzt führte die Erstversorgung durch. Der 25-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange.