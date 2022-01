Startup-Millionär feiert Après-Party in Kitzbühl

Ein Video des österreichischen Unternehmers Florian Gschwandtner zeigt wie im Après-Ski-Club Pavillon in Kitzbühl wild gefeiert wird. Corona-Regeln spielen dabei keine Rolle.

Florian Gschwandter, vielen bekannt als Grüner des Unternehmens Runtastic, das 2015 von adidas übernommen wurde, war erst Anfang Jänner an Omikron erkrankt. Die Partylaune hat es ihm dadurch offensichtlich nicht verschlagen.

Après-Ski eigentlich verboten

Ein Video, dass der Millionär am Freitagabend auf Instagram teilte, lässt wohl keinen mehr wundern, warum Kitzbühl aktuell die höchste Inzidenz Österreichs aufweist: Wild feiernde Leute drängen sich im Après-Ski-Club Pavillon dicht an dicht. Und dass, obwohl Après-Ski eigentlich gar nicht erlaubt ist. In der Gastronomie darf nämlich ausschließlich am Sitzplatz konsumiert werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht wenn man sich nicht am Sitzplatz befindet.

Wie dumm kann man 1. sein, dass auf Instagram zu posten und 2. so etwas inmitten der größten Pandemiewelle auch noch abzufeiern!? Après Ski, unser aller Untergang … #covid19_at pic.twitter.com/iw6e5BiJCb — passtscho (@passtscho2) January 15, 2022

Après Ski ist ein wesentlicher Faktor bei der Corona-Verbreitung. Wie groß dieser ist, darüber gibt es offenbar unterschiedliche Zahlen. Rund 70-80 % der Fälle im Setting Freizeit sind laut der Ampel-Kommission der Après-Ski-Aktivität zuzurechnen.