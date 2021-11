Tote an Tankstelle: Pick-up-Fahrer gegen Kaution enthaftet

Gegen Kaution kam der festgenommene Hufschmied wieder auf freien Fuß.

NÖ. Es geht um einen ­bedenklichen Todesfall an einer Tankstelle in Eibesbrunn in der Nacht auf den Lockdown-Montag: Wie ÖSTERREICH berichtete, wurde die 49-jährige Sonja K. mit schwersten Verletzungen, die nur von einem Zusammenprall mit einem größeren Fahrzeug stammen können, aufgefunden.

Der Lenker eines Dodge Ram, mit dem sie davor ausreiten war und dann in einem Reitstüberl Alkohol konsumierte, machte sich samt dem Pick-up aus dem Staub, stellte sich aber am nächsten Tag. Der gelernte Schlosser aus Wien wurde festgenommen und dauerverhört.

Beraten von seinem Anwalt Farid Rifaat konnte der 55-Jährige der Haftrichterin in Korneuburg glaubhaft darlegen, dass es keine Absicht war, sondern dass er betrunken und unabsichtlich die Mutter einer Teenie-Tochter niedergefahren hatte, als diese in den Tankstellenshop ging, um Alk-Nachschub zu or­ganisieren. Jetzt steht das Delikt der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen im Raum. Bis zu drei Jahre Haft sind dafür möglich. Gegen 25.000 Euro Kaution kam der Verdächtige bis zur Verhandlung frei. Es gilt die Unschuldsvermutung.