Türke (45) versuchte Ehefrau zu überfahren und Haus anzuzünden

Ein 45-Jähriger jagte seiner Familie Todesangst ein.

In Schwaz, Tirol, kam es am vergangenen Freitag zu einem erschütternden Vorfall. Ein 45-Jähriger versetzte seine Familie in Angst und Schrecken: Zuerst bedrohte er seinen 19-jährigen Sohn, seine 43-jährige Frau und eine weitere Türkin (45). Besonders brisant: Danach versuchte der völlig wütende Mann sogar seine Frau mit dem Auto zu überfahren, auf einer Rampe vor dem Haus.

Als seine Frau dort stand, drückte er aufs Gas und fuhr hinauf - zwei Mal. Doch statt in das Opfers soll sein Kleinwagen in die Mauer gefahren sein. Als auch dieser Versuch scheiterte, ging der Türke mit brutalen Schlägen und Tritten auf die 43-Jährige los.

Kaufte einen Benzinkanister

Trotz eines sofort ausgesprochenen Betretungsverbots, ließ der Ehemann nicht locker. Noch am gleichen Abend eskalierte die Situation weiter. Der 45-Jährige zeigte keine Reue und drohte, das Haus seiner Frau anzuzünden. Zuvor hatte er in einer Tankstelle einen Benzinkanister gekauft.

Um Schlimmeres zu verhindern alarmierte der 19-jährige Sohn die Polizei. Die Beamten konnten schließlich den 45-Jährige auch gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Hauses stellen und festnehmen. Gegenüber den Beamten gab er teilweise zu, was er getan hatte, bestritt jedoch die Absicht, das Haus in Brand zu setzen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin seine Untersuchungshaft an, er befindet sich nun hinter Gittern. Vorerst ermittelt die Staatsanwaltschaft noch wegen absichtlich versuchter schwerer Körperverletzung.