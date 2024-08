Der Arbeitsunfall ereignete sich in Saalfelden.

Bei der Reinigung einer Trafostation in Saalfelden (Pinzgau) ist am Donnerstag ein Bulgare ums Leben gekommen. Der 40-Jährige habe einen Stromschlag erlitten, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Nach ihren Angaben ereignete sich der Arbeitsunfall gegen 08.44 Uhr "in einer gesicherten Trafostation". Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.