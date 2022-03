Ukraine-Bilanz im TV: oe24, ORF 3 als Gewinner

Österreichs Nachrichtensender oe24-TV und ORF 3 sind die großen Gewinner in der ersten März-Woche.

oe24-TV verbessert sich in der Werbezielgruppe von 1. bis 4. März auf einen neuen Rekordwert von 1,9 % und in der Gesamt-Zielgruppe auf 1,5 %. ORF 3 schafft in der Werbe-Zielgruppe 2,9 % und gesamt 4,0 %.

Bei den News-Sendern führt oe24-TV mit großen Vorsprung, Puls 24 (0,9 %) wird erstmals von NTV Austria (1,0 %) überholt.

Bei den Privaten liefern sich Puls 4 (3,5 %) und Servus TV (3,6 %) in der Gesamt-Zielgruppe ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Puls 4 gewinnt dafür bei den Unter-50-Jährigen. ATV (2,7 %) und ATV 2 (0,8 %) stürzen ab.

Dramatischer Absturz auch für die deutschen Kabel-Sender - alle fallen erstmals unter 3 % Marktanteil. RTL hält sich mit 2,7 % noch am besten, Vox ist mit 2,6 % schon auf Platz 2.

Im Ranking der Privatsender erobert oe24-TV erstmals schon Platz 8, Servus-TV ist Erster.

In der ORF-Bilanz verbessert sich ORF 2 leicht auf 26,0 %, ORF 1 verliert dagegen auf 7,1 %. Der gestrige Start von "Starmania" auf ORF 1 wurde zum Flop mit weniger als 400.000 Zusehern (DRW, 20.00 - 21.00).

Ranking der Privatsender nach Marktanteil (1.-4. März 2021, Gesamte Seher 12+):