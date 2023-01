Vor drei Monaten zog Philippa aus der ehelichen Villa aus -jetzt folgt ihr HC Strache in eine Wohnung in Sichtweite.

Die prachtvolle Villa in Klosterneuburg ist bereits geräumt. Vor zwei Monaten ließ Philippa Strache die Möbelpacker kommen und zog mit ihrem kleinen Sohn aus.

Warum folgt er seiner Ex-Frau weiter?

Jetzt lebt die Strache-Ex-Gattin in einem kleinen, sehr idyllischen Reihenhaus im Wienerwald im Süden von Wien.

Dort will sie ein neues Leben beginnen - ohne Kontakt zum Ex.

Doch das dürfte um einiges schwieriger werden als gedacht.

Denn vor einem Monat zog auch HC Strache aus der Klosterneuburger Villa aus, die er ohne Philippas Abgeordneten-Gehalt nicht mehr bezahlen kann - und übersiedelte in eine neue Mietwohnung.

Wie das Schicksal so spielt, fand HC Strache seine neue Immobilie just in direkter Nachbarschaft zu seiner Ex.

Künftig lebt der gefallene Ex-Politiker genau vis-a-vis von seiner Ex-Gattin am Gegenhang im Wienerwald.

Ein Freund, der ihn kürzlich besucht haben will, berichtete unter lautem Lachen: "Der kann jetzt mit einem Fernglas bei Philippa ins Schlafzimmer schauen!"

Ein zweiter Freund, der HC auch besuchte, hält das "für stark übertrieben. Aber es ist richtig: Die beiden Wohnungen sind in entfernter Sichtweite."

Gegenüber dem Bekannten gab HC als Grund für die eigenartige Wohnungswahl an, dass er "seinem Sohn möglichst nahe sein will um ihn zu sehen!".