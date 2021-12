Verwirrung um Rafreider-Drama

Nach dem TV-Eklat meldet sich der ORF-Moderator nun erstmals zu Wort.

ORF-Moderator Roman Rafreider sorge am Dienstag für den TV-Eklat des Jahres. Der 52-Jährige hatte offensichtlich betrunken oder unter Einfluss von Beruhigungstabletten den ZiB Flash gegen 22 Uhr moderiert. Ganze 400.000 Zuseher verfolgten die Sendung und blieben ratlos zurück. Die ZiB Nacht, die Rafreider ebenfalls hätte moderieren sollen, musste um über eine halbe Stunde verschoben werden. Martin Thür sprang kurzfristig ein.

Todesfall

Was anfangs das Netz amüsierte, hatte aber einen ernsten Hintergrund. Wie Rafreider selbst gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" erzählt, erfuhr er kurz vor der Sendung von einem Todesfall. Entgegen erster Berichte handelt es sich dabei aber nicht um seinen Vater. "Was in den Medien steht ist zum Glück Unsinn. Es hat nichts mit meinem Vater zu tun, aber ja: Ich wäre gestern auf Sendung fast kollabiert. Es gibt einen Todesfall und das hab ich vor der Sendung erfahren", so der 52-Jährige.

Rafreiders Karriere beim ORF ist nun aber wohl beendet. "Roman Rafreider wurde umgehend suspendiert", hieß es am Mittwoch in einem ORF-Statement. Außerdem werden der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen von der Personalabteilung geprüft. Rafreider entschuldigte sich, wird aber bis zur Klärung nicht mehr moderieren, hieß es auf ÖSTERREICH-Nachfrage. Er will jetzt freiwillig seine ORF-Karriere beenden.