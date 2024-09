Ein Bauarbeiter ist am Dienstag bei der U-Bahn-Baustelle für die U5 am Frankhplatz in Wien-Alsergrund mehrere Meter von einem Gerüst abgestürzt.

Der Mann, der Verletzungen erlitt, wurde von der Berufsfeuerwehr aus dem Baustellenbereich gerettet und von der Berufsrettung Wien zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht, gaben die Wiener Linien bekannt. Der Unfall verlief glimpflich, der Mann erlitt laut Berufsrettung lediglich Prellungen.