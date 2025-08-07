Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
SWNS
© SWNS

Rangelei

11-Jähriger verletzt bei Fischeraufsicht-Kontrolle in Vorarlberg

07.08.25, 11:07
Teilen

Zwei Aufsichtsorgane und eine niederländische Urlauberfamilie gerieten aneinander

Vbg. Eine Kontrolle einer niederländischen Urlauberfamilie durch zwei Fischereiaufsichtsorgane am Lünersee (Bez. Bludenz) ist am Mittwoch in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausgeartet. Der elfjährige Bub der Familie wurde allein beim Angeln angetroffen, was den Vorarlberger Fischereibestimmungen widerspricht. Als die Familie der Aufforderung nicht nachkam, den Buben nicht alleine fischen zu lassen, wollten die Aufsichtsorgane die Tageskarte der Urlauber einziehen.

Daraufhin entbrannte laut Polizei eine Rangelei, bei der vier Personen - darunter auch der Elfjährige - leicht verletzt wurden. Die Eltern werden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt. Wird ein Sachverständiger während der Erfüllung seiner Pflichten verletzt, geht der Gesetzgeber immer von einer schweren Körperverletzung aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden