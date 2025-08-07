11-Jähriger verletzt bei Fischeraufsicht-Kontrolle in Vorarlberg

Zwei Aufsichtsorgane und eine niederländische Urlauberfamilie gerieten aneinander

Vbg. Eine Kontrolle einer niederländischen Urlauberfamilie durch zwei Fischereiaufsichtsorgane am Lünersee (Bez. Bludenz) ist am Mittwoch in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausgeartet. Der elfjährige Bub der Familie wurde allein beim Angeln angetroffen, was den Vorarlberger Fischereibestimmungen widerspricht. Als die Familie der Aufforderung nicht nachkam, den Buben nicht alleine fischen zu lassen, wollten die Aufsichtsorgane die Tageskarte der Urlauber einziehen.

Daraufhin entbrannte laut Polizei eine Rangelei, bei der vier Personen - darunter auch der Elfjährige - leicht verletzt wurden. Die Eltern werden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt. Wird ein Sachverständiger während der Erfüllung seiner Pflichten verletzt, geht der Gesetzgeber immer von einer schweren Körperverletzung aus.