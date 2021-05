15-Jährige wird vermisst: Wer hat Nina gesehen?

Das abgängige Mädchen wurde zuletzt bei ihrer Freundin in Lauterach gesehen.

Vorarlberg. Die 15-jährige Nina Huber aus Hohenems ist seit Dienstag, dem 18.5. um 9 Uhr, abgängig. Das Mädchen wurde zuletzt am 19.05.2021 bei ihrer Freundin in Lauterach gesehen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Sicherheitsbeamten ersuchen um Hinweise.

Personenbeschreibung

Nina Huber ist 167 cm groß und schlank (46 kg). Sie hat braune Haare und braune Augen und ist bekleidet mit einer schwarzen Stoffhose, schwarzer Wollweste, schwarzer Winterjacke und weißen „Nike-Schuhen“. Weiters führt sie einen hellblauen Regenschirm mit sich. Die Zustimmung zur Öffentlichkeitsfahndung der Erziehungsberechtigten liegt vor.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hohenems sowie jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Polizeiinspektion Hohenems, Tel. +43 (0) 59 133 8142