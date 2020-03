16-jähriger Wanderer bei Absturz verletzt

Ein 16-jähriger Bursche ist am Dienstagnachmittag in Götzis (Bezirk Feldkirch) verletzt worden, als er beim Wandern rund 30 Meter weit abstürzte.

Bregenz. Er war mit einem 15-Jährigen an einem beliebten Aussichtsberg in Götzis unterwegs, als die beiden in felsdurchsetztes Gelände gerieten, berichtete die Polizei. Die beiden wurden per Hubschrauber mit dem Bergetau gerettet.

Die Burschen wollten gegen 13.50 Uhr durch wegloses Gelände vom "Zwurms" absteigen, gerieten dabei jedoch in ein immer steiler werdendes felsdurchsetztes Gebiet. Der 16-Jährige verlor den Halt und stürzte ab. Die beiden verständigten ihre Eltern, die dann den Notruf tätigten. Der verletzte 16-Jährige wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Der 15-Jährige blieb unverletzt.