45-Jähriger in Vorarlberg bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Bregenz. Ein 45-jähriger Mann ist am Freitag in den frühen Morgenstunden bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe in der Bregenzer Innenstadt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt er eine Stichverletzung. Womit ihm diese zugefügt wurde, stand zunächst jedoch nicht fest. Die Polizei fahndet aktuell nach den noch unbekannten Tätern.

Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Eine weitere Information werde nach Abschluss der laufenden Ermittlungen erfolgen, hieß es.