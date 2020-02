47-jähriger Pkw-Lenker flüchtete vor Polizeikontrolle

Ein 47-jähriger Autolenker ist am Faschingsdienstag in Egg (Bregenzerwald) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Bregenz. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholte er trotz doppelter Sperrlinie mehrere Fahrzeuge, ehe er mit seinem Wagen gegen ein Brückengeländer prallte. Verletzt wurde niemand, ein Alkoholtest wurde von dem 47-Jährigen verweigert, informierte die Polizei.

Stieg aufs Gaspedal

Der 47-Jährige aus Egg war kurz vor 16.00 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) von Alberschwende kommend in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. Als ihn die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle an einer Kreuzung anhalten wollte, stieg der Mann aufs Gaspedal und fuhr unbeeindruckt weiter. Nach dem Überholen der Fahrzeuge prallte er aufgrund der hohen Geschwindigkeit gegen das Geländer der Tuppenbrücke.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn und gegen den Gehsteig sowie in weiterer Folge wieder gegen das Brückengeländer geschleudert. Anschließend blieb das manövrierunfähige Auto auf der Gegenfahrbahn liegen. Eine herannahende Autolenkerin konnte nur durch eine Vollbremsung eine Frontalkollision verhindern. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die L200 im Bereich der Unfallstelle während einer Stunde nur erschwert passierbar.