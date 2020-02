78-Jährige auf Schutzweg angefahren - tot

Die Frau wurde vom Pkw eines 78-Jährigen frontal erfasst. Sie starb wenige Tage nach dem Unfall

Eine 78-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Dornbirn auf einem Zebrastreifen von einem Pkw niedergefahren worden. Sie erlag bereits am Freitag ihren schweren Kopfverletzungen, wie die Polizei erst jetzt bekanntgab. Sie wurde zunächst ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert und anschließend nach Feldkirch überstellt.

Die Frau wollte kurz vor 18.00 Uhr die Haselstauderstraße (L3) überqueren. Als sie sich auf dem Schutzweg befand, wurde sie vom Wagen eines 77-jährigen Autolenkers frontal erfasst, der die 78-Jährige offenbar nicht oder zu spät wahrgenommen hatte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel.: 059133-8140).