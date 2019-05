Alarmfahndung nach diesen bewaffneten Räubern

Hörbranz, Vorarlberg. Am Mittwochnachmittag, um etwa 16.30 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Tabaktrafik JOCHUM in Hörbranz, Lindauer Str. 53. Bei der Täterschaft dürfte es sich um zwei männliche Personen handeln, wobei zumindest einer der Täter eine Faustfeuerwaffe mit sich trug. In weiterer Folge konnten die Täter mit einem weißen Moped (Motocross) flüchten.

© LPD V

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Der Überfall konnte durch eine Videoüberwachung aufgenommen werden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.