Arbeiter stürzt sieben Meter in Tiefe

Bregenz. Ein 33-jähriger Arbeiter ist am Dienstag in Damüls (Bregenzerwald) auf einer Baustelle rund sieben Meter tief in eine Baugrube abgestürzt als er zur Oberfläche gehen wollte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen, teilte die Polizei mit.

Der 33-Jährige ging kurz nach 8.00 Uhr am Rand der Baugrube nach oben, um an der Oberfläche ein Arbeitsgerät zu bedienen. Dabei rutschte er aus und stürzte in die Baugrube ab. Fremdverschulden liege nicht vor, so die Polizei.