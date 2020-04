Autofahrer erfasst Mädchen (16) auf Schutzweg

Das Mädchen wurde vom Auto frontal erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert, ehe es auf der Fahrbahn zu liegen kam.

Bregenz. Eine 16-Jährige ist am frühen Montagabend in Rankweil (Bezirk Feldkirch) auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 22-jährige Autofahrer hatte seine Sonnenbrille gegen eine optische Brille ausgetauscht und war dadurch abgelenkt gewesen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Das Mädchen wurde gegen 17.30 Uhr auf der L50 in der Nähe der Kreuzung der Ringstraße mit der Montfortstraße vom Auto frontal erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert, ehe es auf der Fahrbahn zu liegen kam. Sie wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht und dort stationär aufgenommen.