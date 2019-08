Banküberfall in Lustenau: 21-Jähriger in der Schweiz verhaftet

Lustenau. Ein unbekannter Täter hat Freitagfrüh eine Bankfiliale in Lustenau überfallen. Der Räuber betrat das Bankinstitut in der Hofsteigstraße im Ortsteil Rheindorf kurz nach 8.00 Uhr, so die Vorarlberger Polizei. Nach der Tat flüchtete er, die Polizei startete eine Alarmfahndung.

Der Bankräuber verlangte von den beiden Angestellten in der Filiale mit gezückter Faustfeuerwaffe Geld, drang dann in den Kassenbereich ein und bediente sich selbst. Mit seiner Beute, zu der noch keine Angaben vorlagen, floh er, offenbar zunächst zu Fuß, in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Kunden waren zum Zeitpunkt des Überfalls keine anwesend.

Verhaftung in der Schweiz

Im Zuge umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, welche grenzüberschreitend und in enger Kooperation mit der Landespolizei Liechtenstein, der Kantonspolizei Graubünden und der Kantonspolizei St. Gallen sowie dem Schweizer Grenzwachkorps durchgeführt wurden, konnte am späten Freitag Nachtmittag im Raume Chur/GR (Schweiz) ein 21-jähriger österreichischer Staatsangehöriger von Beamten der Kantonspolizei Graubünden festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, mit dem Raubüberfall auf die Sparkasse in Lustenau in Verbindung zu stehen.

Derzeit sind intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg und den zuständigen Polizeidienststellen in der Schweiz im Gange. Nähere Details können derzeit aufgrund noch anstehender Ermittlungsmaßnahmen nicht bekannt gegeben werden.

Näheres in Kürze....