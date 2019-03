Ein vorerst Unbekannter hat einem jungen Mann in der Nacht auf Samstag beim Aussteigen aus einem Regionalzug in Klaus (Bez. Feldkirch) mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Laut Polizei erlitt das Opfer durch die dabei gebrochene Brille Verletzungen am linken Auge.

Hinweise erbeten

Der Unbekannte wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und blonden Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sportjacke, einem dunklen Kapuzenshirt und Jeans. Seine Schuhe waren weiß. Die Polizei ersuchte um Hinweise.