Brand in Reparaturwerkstatt

Am 04.02.2020 gegen 16.40 Uhr geriet ein Fahrzeug während Reparaturarbeiten in einer Werkstatt in Koblach, Straßenhäuser, aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Koblach. Trotz der sofort durchgeführten Löschversuche durch den anwesenden Mechaniker breitete sich der Brand rasch aus. Der Mechaniker sowie eine weitere Person brachten sich sodann in Sicherheit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehren um ca. 16.45 Uhr stand das gesamte Firmengebäude bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren Koblach, Götzis, Mäder und Altach führten sofort die Löschmaßnahmen durch. Sämtliche Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände zerstört Beim Brandereignis kam es zu keinem Personenschaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich drei abgestellte KFZ in der Werkstatt. Sämtliche Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge usw. wurden komplett zerstört. Ebenso wurde das gesamte Gebäude zerstört. Zwei im Außenbereich abgestellte Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Erhebungen zur Brandursache wurde von den Brandermittlern des LKA übernommen. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge des Einsatzes musste die L190 für den Straßenverkehr komplett gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.