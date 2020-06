Coronavirus-Fall in Kindergarten

Alle Betreuerinnen hatten Kontakt mit dem Kind.

Vorarlberg. In Fraxern wurde ein 5-jähriges Kind positiv auf Covid-19 getestet. Der einzige Kindergarten in der 700-Einwohner-Gemeinde bleibt vorerst geschlossen. Alle Betreuerinnen hatten Kontakt mit dem Kind, wie "orf" berichtet. Sie müssen nun 14 Tage in Quarantäne.

Der Kindergarten bleibt nun zwei Wochen geschlossen. 30 Kinder und deren Familien sind von der Schließung betroffen. Ob auch weitere Personen infiziert wurden, ist noch unklar. Die Testergebnisse werden am Dienstag erwartet. Das ist der zweite Coronavirus-Fall in der Gemeinde.