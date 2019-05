Ein Alkolenker fuhr mit Pkw 60 Meter über Abhang

Ein alkoholisierter 27-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwochabend in Dornbirn-Kehlegg mit seinem Auto rund 60 Meter über einen Abhang gefahren. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, konnten sich der 27-Jährige und seine 24 Jahre alte Beifahrerin selbstständig aus dem Wagen befreien, teilte die Polizei mit. Sie blieben vermutlich unverletzt.

Der 27-Jährige war gegen 21.00 Uhr in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam. In weiterer Folge fuhr der Mann über den Abhang weiter, ehe das Fahrzeug im Gelände gestoppt wurde. Die alarmierte Feuerwehr sicherte das erheblich beschädigte Fahrzeug.