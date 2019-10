Er begrapschte 14-Jährige: Mann von Teenies verprügelt

Ein stark betrunkener Mann hat am Samstagabend in Bregenz eine 14-Jährige angegriffen und unsittlich berührt. Als der Verdächtige von mehreren Jugendlichen, die den Vorfall beobachtet hatten, zur Rede gestellt wurde, kam es zu einer Rauferei zwischen den Beteiligten. Dabei wurden der Mann und ein Jugendlicher im Gesicht verletzt, so die Vorarlberger Polizei.



Zu dem Vorfall kam es am Samstagabend gegen 21.20 Uhr auf einem Gehsteig im Bereich des Bahnhofs Bregenz. Der 40-jährige Schweizer stieß dabei die ihm entgegenkommende 14-Jährige vom Gehsteig in Richtung einer Hauswand und fasste ihr dabei an die Brust. Mehrere der Jugendlichen, die eingegriffen hatten, flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Sie und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Exekutive zu melden.