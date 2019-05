Fahndung nach bewaffneten Räubern erfolgreich

Hörbranz, Vorarlberg. Am Mittwochnachmittag, um etwa 16.30 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Tabaktrafik JOCHUM in Hörbranz, Lindauer Str. 53. Bei der Täterschaft dürfte es sich um zwei männliche Personen handeln, wobei zumindest einer der Täter eine Faustfeuerwaffe mit sich trug. In weiterer Folge konnten die Täter mit einem weißen Moped (Motocross) flüchten. Eine sofort veranlasste Alarmfahndung verlief zunächst ergebnislos. Aufgrund der Bilder einer Videoüberwachung gab es jedoch konkrete Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen.

Die weiteren Erhebungen führten schließlich schnell zum Erfolg, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als Tatverdächtige konnten zwei junge Männer im Alter von 20 und 18 Jahren ausgemittelt werden. Das erbeutete Bargeld in derzeit unbekannter Höhe, die Tatwaffe und das Fluchtfahrzeug wurden sichergestellt. Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen und werden nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert sowie an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.