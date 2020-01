Der 7-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik nach Kempten geflogen.

Vorarlberg. Am Dreikönigstag ist es in Riezlern im Kleinwalsertal zu einer Hunde-Attacke gekommen, wie "orf" berichtet. Der Unfall ereignete sich in der Ferienwohnung der Urlauber-Familie. Der angeleinte Familienhund attackierte aus noch unbekannter Ursache plötzlich den 7-jährigen Buben, der gerade fernschaute.

Der Hund biss dem Buben in die Stirn, sodass dieser eine acht Zentimeter lange Rissquetschwunde, die bis auf die Knochen reichte, davon trug. Der 7-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik nach Kempten geflogen.