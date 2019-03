Führerloser Pkw-Anhänger erfasste zwei Frauen auf Gehsteig

Ein führerloser Pkw-Anhänger hat am Samstagnachmittag in Hohenweiler (Bez. Bregenz) zwei Fußgängerinnen auf einem Gehsteig erfasst. Eine der beiden im Alter von 69 Jahren erlitt dabei einen Knöchelbruch am linken Bein, die andere Passantin (70) zog sich eine leichte Prellung zu, teilte die Polizei mit.

Ein 46-jähriger Autolenker war gegen 16.30 Uhr auf der Gemeindestraße "Dreiangel" unterwegs. Als er nach links in die "Dorf"-Straße abbog, löste sich der Anhänger von der Anhängekupplung und rollte über die Fahrbahn den Gehsteig. Die beiden Frauen konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurden vom führerlosen Anhänger getroffen.