Ein 21-jähriger Mann hat sich am Samstag in Hohenems als Polizist ausgegeben und so mehreren Burschen ihre Handys und andere Gegenstände abgeluchst.

Bregenz. Er wurde schließlich von einer verständigten Polizeistreife angehalten, festgenommen und später in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der 21-Jährige wird unter anderem wegen Raubes und Amtsanmaßung angezeigt, informierte die Polizei. Der Mann traf auf dem Bahnhofsareal kurz vor 17.30 Uhr auf vier Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren. Er fragte sie, ob sie Joints bzw. Zigaretten dabei hätten. Als sie verneinten, behauptete er, von der Polizei zu sein, und nahm ihnen im Rahmen einer "Kontrolle" ihre Handys sowie andere persönliche Gegenstände geringen Werts ab. Anschließend ging er weiter, doch folgten ihm zwei der Jugendlichen und verlangten ihr Hab und Gut zurück. Zwar retournierte der 21-Jährige die Handys, behielt aber den Rest, worauf es zu einem Streit und Tätlichkeiten kam. Wenig später versuchte der Mann im Bahnhofsbereich erneut seine Masche, dieses Mal waren zwei Zwölfjährige seine Opfer. Kurz darauf wurde er aber von der Polizeistreife festgenommen.